Hentbolcular Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlıyor





ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda deplasmanda İspanya ve sahasında da Almanya ile yapacağı karşılaşmalar için 18 Eylül Pazartesi günü Ankara'da kampa girecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, millilerin hazırlıklarını THF Spor Salonu'nda yapacağı bildirildi.

A Milli Takım, hazırlıklar kapsamında, İtalya ve Makedonya'nın da katılacağı turnuvada mücadele edecek. Turnuva 22-24 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Hazırlık turnuvasının ardından 26 Eylül Salı günü İspanya’nın Melilla şehrine hareket edecek milliler, 27 Eylül'de İspanya ile karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında 1 Ekim Pazar günü Almanya ile Amasya’da karşı karşıya gelecek.



