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Hentbolda Avrupa sınavı

- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. eleme turunda Yunan ekibi Ionias ile yapacağı 2 maçını da Ankara'da oynayacak

Hentbolda Avrupa sınavı


ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. eleme turunda yarın Yunan ekibi Ionias ile karşılaşacak.

Takımların anlaşması nedeniyle eleme turundaki 2 müsabaka da Ankara'da, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak. İlk karşılaşma yarın, ikinci maç ise 17 Eylül Pazar günü yapılacak. Müsabakalar saat 18.00'de başlayacak.

Ankara'daki karşılaşmalarda Kosovalı hakemler Eshref Beqiri ve Ilir Krasniqi görev alacak.

Yenimahalle Belediyespor, rakibini elemesi durumunda 2. eleme turunda Romanya'nın Zalau takımıyla karşılaşacak.

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Avrupa Hentbol FederasyonuH.C. ZalauHENTBOLO.F.N IoniasTHF Spor SalonuYenimahalle Belediyespor
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