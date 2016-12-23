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Hentbolda hedef bir ilki gerçekleştirmek

- Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu: - "Türk hentbolunda bir ilki gerçekleştirerek Bayanlar Dünya Hentbol Şampiyonası finallerine katılmak istiyoruz"

Hentbolda hedef bir ilki gerçekleştirmek


ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, yeni dönemde Bayanlar Dünya Hentbol Şampiyonası finallerine katılarak, Türk hentbolunda bir ilki gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eyuboğlu, AA muhabirine 2016 yılı ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Federasyonun olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçildiğini anımsatan Eyuboğlu, "Hentbolu daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. A Milli Bayan Takımı dünya şampiyonası play-off turunda Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türk hentbolunda bir ilki gerçekleştirerek Bayanlar Dünya Hentbol Şampiyonası finallerine katılmak istiyoruz." diye konuştu.

2016 yılında önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Eyuboğlu, "Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) ile gerçekleştirdiğimiz antrenör ve sporcu eğitim projesi Türk hentbolu için çok önemli bir proje. Bunun meyvelerini en kısa zamanda almak istiyoruz. Geleceğin hentbolcuları ve antrenörleri bu projeden çıkacak." ifadelerini kullandı.


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Bilal EyuboğluÇek CumhuriyetiHENTBOLTürkiye Hentbol Federasyonu
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