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Hentbolda IHF Challenge Trophy heyecanı

- A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: "IHF Challenge Trophy Turnuvası'nda hedefimiz, ilk üç takım arasında yer alıp, Avrupa Şampiyonası grup elemelerine katılmak"

Hentbolda IHF Challenge Trophy heyecanı


ANTALYA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, "IHF Challenge Trophy Turnuvası'nda hedefimiz, ilk üç takım arasında yer alıp, Avrupa Şampiyonası grup elemelerine katılmak." dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası ana eleme gruplarına katılabilmek için 12-18 Haziran'da Bulgaristan'ın Gabrovo ve Tırnova kentlerinde düzenlenecek Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Challenge Trophy Turnuvası'nda mücadele edecek. Türkiye, A Grubu'nda Kosova, Arnavutluk ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Organizasyonda 4 grupta 16 takım mücadele edecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak ilk tur müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz şekilde eşleşecek.

Müsabakalar sonunda 3 takım, 2020 Avrupa Şampiyonası ana eleme gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuva öncesi Antalya'da gerçekleştirdikleri kampın verimli geçtiğini söyledi.

Şentürk, "IHF Challenge Trophy Turnuvası'nda hedefimiz, ilk üç takım arasında yer alıp, Avrupa Şampiyonası grup elemelerine katılmak. Bunu yapabilecek güç ve donanıma sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Tek düşüncemiz, milli takımımızı güzel yerlere getirebilmek." diye konuştu.

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