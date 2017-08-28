Hentbolda Kadınlar Süper Kupa maçına doğru





KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, Süper Kupa'yı kazanarak kente bir ilki daha yaşatmak istediklerini söyledi.

Kastamonu ekibi, Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde yarın İzmir'de Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl güzel bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Süper Lig şampiyonu olarak Kastamonu'ya bir ilki yaşattıklarını ifade eden Günal, "Anadolu'da ilk kez bu büyüklükte bir il şampiyonluk yaşadı. Bu bizim için gurur verici bir durum. Şampiyonluğun ardından Süper Kupa'yı alıp Kastamonu'ya bir ilki daha yaşatmak istiyoruz." dedi.

Yenimahalle Belediyespor ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Günal, "Bu maçta yeni takımımızı göreceğiz. EHF Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül'de Hırvatistan temsilcisi Podravka Vegeta ile ön eleme maçı yapacağız. Şampiyonlar Ligi öncesi, bu maç eksiklerimizi görmemiz açısından önemli olacak." diye konuştu.

Çok iyi bir takım olduklarını dile getiren Günal, "Hedefimiz her zaman başarılı olmak. Önce Süper Kupa'yı alıp ardından da Avrupa'da güzel işler yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.