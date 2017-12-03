Hentbolda maçın ardından





KOCAELİ (AA) - VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. ve son maçında Rusya'nın Chekhovskie Medvedi takımını 33-29 mağlup eden Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nın antrenörü Müfit Arın, Türk hentbolu ve siyah-beyazlı kulüp açısından güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arın, "Oyuncularıma 'Bu Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki son maçı olabilir ama biz işin ciddiyetinden uzaklaşmamalıyız.' dedim. Zaman zaman inişli çıkışlı bir maç oldu. Önemli olan fair-play çerçevesinde kaliteli bir maçın oynanmasıydı. Bugün de seyircimize son karşılaşma olmasına rağmen güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Chekhovskie Medvedi Antrenörü Vitaly Ivanov, iki takımın da organizasyona veda etmesine rağmen son maçta iyi bir mücadele olduğunu belirtti.





- Eyüboğlu: "Beşiktaş gruptan çıksaydı daha mutlu olacaktık"





Maçı izleyen Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyüboğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Türk hentbolu adına önemli işler yaptığını ifade etti.

Son maçta Rus ekibine karşı galip gelmenin güzel olduğunu aktaran Eyüboğlu, "Beşiktaş gruptan çıksaydı daha mutlu olacaktık. Grubu galibiyetle kapattık. Artık önümüzdeki sene şampiyon olan takımın Türk hentbolunu daha iyi yere getireceğine, daha iyi sonuçlar alıp gruptan çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler aldığını, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Eyüboğlu, "Bu başarılarından dolayı Beşiktaş Kulübünün başkanı Fikret Orman'a, yönetimine, antrenörüne ve sporcularına teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.