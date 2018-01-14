Hentbolda maçın ardından

KASTAMONU (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya temsilcisi Vistal'ı 28-25 mağlup eden Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Şu ana kadar EHF Kupası'nda mağlubiyet almadan devam ediyoruz. Bu, Türkiye'de erkek ve kadın takımlarında bir ilk." dedi.

Günal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi gerçekleştirdikleri çalışmaları sahaya güzel şekilde yansıttıklarını belirtti.

Mutlak galibiyet hedefiyle maça başladıkların ifade eden Günal, şunları söyledi:

"Şu ana kadar EHF Kupası'nda mağlubiyet almadan devam ediyoruz. Bu, Türkiye'de erkek ve kadın takımlarında bir ilk. İlk beraberlikten sonra hep galibiyetle devam ettik. Bundan sonra da böyle olacağını umut ediyorum. 6 maç üst üste kaybetmemek Türk takımlarının hiç yaptığı bir şey değildi. İlk defa benim sporcu arkadaşlarım bunu başardı. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Ortaya koydukları performans muhteşemdi."

Günal, seyirciye de teşekkür ederek, "Kastamonu halkının kadın hentbolunu sahiplenmiş olduğunu görmek oyuncuları motive ediyor." ifadesini kullandı.





- Başkan Eski: "Türkiye'yi temsil eden bir takımımız var"





Kulüp Başkanı Hüdaver Eski ise Kastamonu Belediyespor'un tarih yazdığını belirterek, "Grupta lider durumdayız. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu takım daha iyilerine layık. Seyircimizi tebrik ediyorum. Sadece Kastamonu'yu değil, Türkiye'yi de temsil eden bir takımımız var." diye konuştu.



Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu da ilk hedeflerinin çeyrek final olduğunu söyledi. Kastamonu'ya bu gururu yaşatmak istediklerini vurgulayan Serpil, "İnşallah öncelikle evimizdeki maçları alıp deplasmanda da iki puan aldıktan sonra bu işi başaracağız." şeklinde görüş belirtti.