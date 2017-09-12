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Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor

- Erkekler finalinde yarın Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor başkentte karşılaşacak - Beşiktaş Mogaz daha önce 7 kez final oynadığı kupayı 5 defa müzesine götürdü

Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor

ANKARA (AA) - Erkekler hentbolda Süper Kupa'nın sahibi yarın Ankara'da belli olacak.

Kupanın 8. finalinde Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş Mogaz, 2010 yılından bu yana oynanan kupada daha önce 7 kez final oynadı. Siyah-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı.

Beykoz Belediyespor ise tarihinde ilk kez Süper Kupa finalinde mücadele edecek.

Süper Kupa'yı daha önce Beşiktaş Mogaz 5, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Maliye Milli Piyango ise birer kez kazanmıştı.

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Beşiktaş MogazBeykoz BelediyesporErkekler Süper KupaHENTBOLTHF Spor Salonu
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