Hentbolda yeni sezon heyecanı başlıyor





ANKARA (AA) - Hentbolda 2017-2018 sezonu Süper Lig heyecanı başlıyor.

Yeni sezon, Erkekler Süper Lig'de yarın, Kadınlar Süper Lig'de ise 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak müsabakalarla start alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında SELKA Eskişehir Hentbol ile Merzifon Belediyespor yarın saat 19.00'da Porsuk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Erkeklerde haftanın diğer maçları ise 16 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise ilk hafta karşılaşmalarının tamamı 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak.





- Statü





Erkekler ve Kadınlar Süper Ligleri'nde şampiyon, normal sezon bitiminde belirlenecek, play-off yine oynanmayacak.

Sıralama, Süper Lig'deki puanların yanı sıra, Süper Gençler Ligi'nde mücadele eden takımlarının getireceği ilave puanlarla belli olacak.

Her iki ligde de son iki sırayı alacak ekipler küme düşecek.

Süper Lig'de bu sezon erkekler ve kadınlarda 13'er takım mücadele edecek. Sezon boyunca her haftayı bir takım maç yapmadan (bay) geçirecek. Sezonun açılışında erkeklerde son şampiyon Beşiktaş Mogaz, kadınlarda ise ligin yeni takımlarından Polatlı Belediyespor haftayı "bay" geçecek.

Kadınlarda ilk yarı 17 Aralık'ta sona ererken, ikinci devre maçları 20 Ocak 2018'de başlayacak. Erkeklerde ise 24 Aralık'ta tamamlanacak ilk yarının ardından ikinci devre müsabakaları 21 Ocak 2018'de start alacak.





- Takımlar





Süper Lig'de bu sezon kadınlarda 10, erkeklerde ise 9 ilden takımlar mücadele edecek.

Kadınlarda Bursa, Trabzon, İstanbul, Aksaray, Rize, Eskişehir, Kastamonu, Antalya, İzmir ve Ankara'dan, erkeklerde ise Eskişehir, Erzurum, Antalya, Adıyaman, İstanbul, İzmir, Amasya, Bursa ve Ankara'dan ekipler yer alacak.

Kadınlarda Eskişehir, erkeklerde ise Ankara üçer takımla temsil edilecek. Toplamda ise iki ligde en fazla takım başkentten olacak. Erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım Ankara'nın temsilcileri olarak dikkati çekiyor. Eskişehir 4, İstanbul ve Antalya da üçer takımla Ankara'nın ardından sıralanıyor.





- İlk haftanın programları





Erkekler Süper Lig

Yarın:

19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Merzifon Belediyespor (Porsuk)

16 Eylül Cumartesi:

13.00 Antalyaspor-Serik Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 Adıyaman Belediyespor-Maliye Piyango (Adıyaman Belediye)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Nilüfer Belediyespor (Aziziye)

17.00 Beykoz Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Göztepe-MYK Hentbol (Serdar Yereli)





Kadınlar Süper Lig

16 Eylül Cumartesi:

14.00 Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Mudanya Belediyesi Dinçspor-Osmangazi Belediyespor (Mudanya)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Şehir Koleji (Porsuk)



17.00 Zağnosspor-Kastamonu Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)

Bu arada, Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Rize'de oynanması gereken Ardeşen Gençlik-Yenimahalle Belediyespor karşılaşması, başkent ekibinin hafta sonu Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası eleme turunda Yunan ekibi OFN Ionias ile oynayacağı maçlar nedeniyle ertelendi.