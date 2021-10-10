Her çocuğun odasında basketbol topu olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı adayı Harun Erdenay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, hedeflerini ve projelerini anlattı. 4 Kasım Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Harun Erdenay, yönetim kuruluyla beraber Türk basketboluna değer katacağına inandığı projelerini açıkladı ve sürdürülebilir sportif başarı için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla beraber kolları sıvadıklarını vurguladı.

Türk basketbolunu yeniden zirveye çıkaracağız

Türk basketbolunun hem erkek hem de kadınlarda büyük bir düşüş içerisinde olduğunu ifade eden Erdenay, ''2016 yılında erkeklerde dünya sekizincisiyken şu anda 16'ncılığa kadar geriledik. Kadınlarda da altıncılıktan 10'unculuğa düştük. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ilk hedefi, ülke basketbolunu, kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmektir. Dolu ve çoşkulu tribünler önünde, rakip takıma zor anlar yaşatan, ülkeyle kenetlenen ve başarısı herkes tarafından konuşulan basketbolumuzu dünyaya tekrar hatırlatma vakti geldi. Ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndüreceğiz. Türkiye'yi yeniden bir basketbol ülkesi yapacağız'' diye konuştu.

Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye getireceğiz

Avrupa ve Dünya Şampiyonları gibi büyük organizasyonunu kısa vadede Türkiye'ye getireceklerini söyleyen Harun Erdenay, ''Mutlaka kısa vadede bir, hemen ardından iki organizasyonu ülkemize getirmek ana hedefimiz olacaktır. Böylece şampiyonaları ülkemizde izleme şansı yakalayacak olan Türk seyircisinin de içinde sönmüş olan basketbol ateşini tekrar yakacağız. Bu tür organizasyonların ülke ekonomisine ve tanıtımına, kültür ve turizmine katkısı kaçınılmaz olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Her lige sponsor bulacağız, kulüplerin gelirini artıracağız

Her ligin sponsoru olacağını ve bu sayede gelirleri artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdenay, ''TBF artık kendi kaynaklarını yaratan ve marka değeri her geçen gün artan bir yapıya kavuşacak. Sadece federasyona değil, kulüplerimize de sponsor bulma ve kaynak yaratma süreçlerine katkıda bulunacağız. Ama en önemlisi yaratılan kaynakları, sadece ve sadece basketbol için kullanacağız. Alanında uzman kişilerden oluşturulacak çalışma grupları ile her ligin pazarlama stratejileri oluşturulup, lig statüleri ile ilgili gerekli düzenleme ve güncellemeleri yapacak bir sponsora sahip olması sağlanacaktır. Yayın hakları ve sponsorluk gelirlerindeki takım payları, gerekli görüşme ve girişimler yapılarak arttırılacaktır. Liglerimiz, basketbolseverler için daha cazip hale getirilip, seyir talebi arttırılarak 2022-2023 sezonunda yeni yayın ihalesine çıkılacaktır'' ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonunda iptal edilen bölgesel ligler geri gelecek

Basketbolu tabana yaymak için kapatılan bölgesel ligleri yeniden açacaklarını vurgulayan Erdenay, ''Ana hedefimiz 81 ilin en az bir takımının basketbol liglerinde olmasıdır. Basketbolsuz il kalmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu ile kapalı spor salonu anlaşmaları yapılacaktır. Türk basketboluna hem oyuncu yetiştirme hem de şehir ve bölgeler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırma anlamında büyük katkısı olan; basketbolun tabana yayılması ve daha fazla yaygınlaştırılması için 82 kulübün, 48 şehirde faaliyet gösterdiği, 750-1000 adet basketbolcu, 75-100 adet antrenörün, 150-180 adet hakemin ve 100 kadar gözlemcinin görev aldığı, 2017-2018 yılında iptal edilen bölgesel ligler geri gelecek'' diye konuştu.

Dünyada basketbol oynama yaşının beşe kadar indiğini ifade eden Harun Erdenay, ''Bu yaşlardaki çocuklarımıza basketbolun eğlencesini tattıracağız, dinginliğini paylaşacağız, takım oyunu sevgisini yaşatacağız ve onları üniversiteden mezun olana kadar bu sevginin içinde tutacağız. Her çocuğun odasında bir basketbol topu olacak. Altyapı başarılarımızı A takımlar seviyesine taşımak zorundayız. Altyapı oyuncularımızın A takımı maçlarında daha fazla süre alması için akış planımız hazır. A takımlardaki milli heyecanı geri getireceğiz'' dedi.