Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi situs inversus totalis havalimanı
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

"Her maç bizim için önemli"

- Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cacic: "Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" - Hırvat futbolcu Perisic: "Erken gol atabilirsek şansımız artacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'nda futbolcu Ivan Perisic ile düzenlediği basın toplantısında, zorlu 48 saat geçirdiklerini takımda yorgunluğun ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye maçının ilk 11'ine bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğini ifade eden Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Cacic, bir gazetecinin "Lucescu, Ukrayna'nın gruptaki en iyi takım olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ukrayna maçında hatalar var mıydı?" sorusu üzerine, "Lucescu'nun Ukrayna maçından sonra böyle bir demeç vermesi normal. Biz de grupta birinciyiz. Bunu unutmamak lazım. Ukrayna'nın gollerinin ikisinde de hatalar vardı. Yardımcı hakemin autu görmesi zordu. Ofsayt konusunda da hakları vardır. Bu futbol, hakemler hatalı kararlar verebilir." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Takımınızın hücum gücünde bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Cacic, "Gol atma oranımızı bakıldığında haklısınız. Maç başına ortalama bir gol atıyoruz. Sadece iki gol yedik, duran toplardan. Aslında çok avantaj yaratıyoruz. Bir maçta 7 kez direklere takıldık. Her maçta gol de attık. Maç başına en az bir gol atabilirsek mutlu olurum." diye yanıt verdi.


- Perisic: "Oyunu lehimize çevirmeliyiz"


Hırvatistan Milli Takım oyuncusu Perisic ise iki maç üst üste oynamanın zor olduğunu ancak takımdaki hiçbir futbolcunun yorgunluk yaşamadığını bildirdi.

Yarınki Türkiye maçını kazanmak istediklerini belirten Perisic, bir gazetecinin "Yarın üç puan almanız önemli. İzlanda'ya bakıldığında onların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Biz kendimize bakıyoruz. Başlangıçtan beri lideriz. Böyle de devam edeceğiz. Biz kimseye değil kendimizi bakıyoruz." yanıtını verdi.

Perisic, bir basın mensubunun "Türkiye Milli Takımı'nın motivasyonun düşük olduğunu görüyoruz, Ukrayna maçından sonra. Bu konuda yorumunuz nedir?" sorusunu, "Konsantre olmamız lazım. Onların da bizim de gol atmamız lazım. Onların oyununu kendimize çevirmeliyiz. Erken gol atabilirsek şansımız artacak." diyerek cevapladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ante CacicEskişehirHırvatistanTeknik Direktör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5