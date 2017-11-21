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"Her maçı final havasında oynuyoruz"

- Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Diyadin: "Bütün düşüncemiz Ankaragücü maçını kazanarak, hedefimizi devam ettirmek"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, her maça kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Diyadin, Giresunspor'un tesislerindeki antrenman sonrasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Altınordu deplasmanında aldıkları beraberlikle üzüldüklerini söyledi.

Bu hafta iç sahada ligdeki ciddi rakiplerden biriyle oynayacaklarını ifade eden Metin Diyadin, "Bütün düşüncemiz Ankaragücü maçını kazanarak, hedefimizi devam ettirmek. Bizim için tek hedef bu maç, şu an bu maçtan başka bir şey düşünmüyoruz." dedi.

Diyadin, ligde ilk yarı için bir puan hedefi koymadıklarını dile getirerek, "Her maça ayrı konsantre olup, her maçı final havasında oynuyoruz. Ligde puanlar birbirine çok yakın, her an sıralama değişebiliyor. Biz her maça kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takım, 25 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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