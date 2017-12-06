İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının son dönemde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Igor Tudor'un görevine devam edeceğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mesuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, gündemdeki konuların konuşulduğunu belirterek, "Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değildir." dedi.

Futbol takımının son dönemde aldığı sonuçların hem taraftarları hem de yönetim olarak kendilerini üzdüğünü aktaran Özbek, "Yapılması gereken, hatalarımızı tespit etmek, bu hataların tekrarlanmaması ve performansımızın daha yukarılara çekilmesi. Ligin başındaki performansın yakalanması için teknik kadronun dikkati çekilmek suretiyle, aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mühim olan, yapılan hatalardan, yanlışlardan ders almak." diye konuştu.

Ligde önemli rakipleri ile farkı 9 puana kadar çıkarmalarına karşın şu anda bu farkın 3 puana indiğini aktaran başkan Özbek, "Hala şampiyonluğun en kuvvetli adayı Galatasaray'dır. İllaki lig boyunca, uzun bir maraton, zaman zaman performansı etkileyen taktik hatalar ya da düşüş olabilir. Bu her takımın başına gelebilir. Bunun çaresinin, hemen sil baştan yapıp, antrenörü değiştirmek olduğunu düşünmüyoruz. Yönetim kurulu olarak böyle düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknik kadro ile görüşüyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, teknik direktör Igor Tudor'un performansı ile ilgili yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Sayın Tudor'un lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Şu anda zaten araştırdığımız konu bu. Yapılan teknik hatalar neyse, bunların yapılmamasını sağlamak. Bugün üzerinde duracağımız en önemli konu, taraftarın özlediği, sezon başında gördüğü Galatasaray'ı tekrar önümüzdeki maçtan itibaren ortaya çıkarmak. Hem yönetim kurulunun hem de takımın, oyuncuların, teknik kadronun şampiyonluğa inancı tam. Bazen hatalar yapılabiliyor. Önemli olan da bunlardan ders çıkarıp, tekrarlanmamasını sağlamak. Bu konuda teknik kadro ile zaten görüşüyoruz. Benim beğendiğim şey, bugün yaptığımız görüşmelerde takımın şampiyonluğa inancının tam olması. Biz, performansı yukarı çekmek için direkt müdahaleleri yapıyoruz. Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlayacaktır."

Özbek, devre arası bir teknik heyet değişikliği planlayıp planlamadıkları konusunda, "Bizim gündemimizde hiç böyle bir şey yok. Bizim bir takımımız ve antrenörümüz var. Başlangıçtaki 8-9 hafta çok iyi gittiğimiz ligin ilk bölümündeki performansı yeniden yakalamak istiyoruz. Yanlışlarımız, hatalarımız olabilir ama bunlardan ders çıkarıp durumu düzeltmek, Galatasaray'a en büyük faydayı getirecektir. En önemlisi de şampiyonluğa inanan bir takım var. Yine şampiyonluğa inanmış bir taraftarımız var. Hiç kimse bu konuda tereddüde düşmesin. Taraftarımıza buradan çağrı yapıyorum. Aynı inancı taşıyıp, aynı desteği gösterelim. Hep beraber Galatasaray'ı sezon sonunda şampiyon yapalım." açıklamasında bulundu.

Tudor'un yerine göreve getirmek için Fatih Terim'le görüşüldüğü iddialarını bir kez daha yalanlayan Özbek, "Sayın Fatih Terim de yalanlayarak, görüşmediğimizi söyledi. Ben de söylüyorum. Böyle bir görüşme yok. Böyle bir arayış içinde değiliz. Bizim hem teknik kadroya hem de takımımıza olan inancımız tam. Bazı maçlarda hatalar yapılmış olabilir. Yapılması gereken, bunların üstesinden gelmek." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, bu süreçte teknik heyete nasıl bir mesaj iletildiği sorusuna ise "Bu konu, yönetimin ve takımın iç meselesi. Şu kadarını söylemekle yetinmek istiyorum. Bizi ve taraftarımızı üzen sonuçlar oldu. Herkes de şunu görmeli ki çok iyi performans gösterdiğimiz bir dönem de var. O zaman da aynı takım ve antrenördü. Önemli olan, üzüldüğümüz maçlardan ders çıkarmak. Biz bu dersi çıkarıyoruz. Gereken ikazlar yapıldı." yanıtını verdi.

Dursun Özbek, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen baloya katılmak üzere stattan ayrıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman