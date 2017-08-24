"Herkes Gençlerbirliği'ne yakışır olmak zorunda"





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, "Gönüllü olsun maaşlı olsun bu kulübe hizmet eden herkes, Gençlerbirliği'ne yakışır olmak zorundadır." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Hakan Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "lig uzun bir maraton" sözünün klişe ancak doğru olduğunu dile getirdi.

Sezonun ilk iki haftasında birer beraberlik ve yenilgi yaşadıklarını ifade eden Kaynar, "Başlangıç önemli ama sadece biz başlamıyoruz. Bir beraberlik, bir de yenilgimiz var, sıra galibiyette. Burası Ankara, bu artık antrenman formalarımızda bile yazıyor. Burada favori her zaman biziz." diye konuştu. .

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Makedonya temsilcisi Vardar ile oynayacağı maçın ardından Ankara'ya geleceğini vurgulayan Kaynar, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar dilerim. Umarım gönülleri hoş gelir ama elleri boş giderler. Fenerbahçe de sezona bizim gibi iyi başlayamadı. Bu durum maçı çok daha heyecanlı hale getirecek. Futbolcularımızdan isteğimiz, bu maçta öyle bir oynasınlar ki rakip tribünlere babalarıyla gelen Ankaralı çocukların akıllarını çelsinler. Madem Ankaralıyız neden Gençlerbirliği'ni tutmuyoruz, diye sorsun çocuklar."





- "Beştepe, gelincik bahçesidir"





Kulübün kırmızı-siyah renklerini Ankara bozkırlarında açan gelinciklerden aldığını aktaran Kaynar, "Tesislerimizin bulunduğu Beştepe, Türkiye futboluna yıldızlar yetiştiren bir gelincik bahçesidir. Pazar günü maça gelen taraftarlarımızdan da ricam, sadece kırmızı ve kara renkler taşısınlar üzerlerinde. Tribünler de gelincik bahçesi gibi olsun." şeklinde konuştu.

Kulüp armasına sevgisinden emin olduğu taraftarın, formayı taşıyanlara da saygı duyması gerektiğini dile getiren Kaynar, "Gönüllü olsun maaşlı olsun bu kulübe hizmet eden herkes Gençlerbirliği'ne yakışır olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.





- "Tribünde görevlendirilmiş yabancı sesler olabilir"





Kırmızı-siyahlı taraftarların, Fenerbahçe karşısında birlik ve beraberlik içinde takımını destekleyeceğinden emin olduğunu belirten Kaynar, "Başka gündemlerin peşinde bağırıp çağıranlar olabilir. Bir sezonluğuna tribünde görevlendirilmiş yabancı sesler olabilir." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin centilmen taraftarından "iyi niyetli sitemlerini başkalarının planlı dalaverelerine kurban etmemesi" ricasında bulunan Kaynar, "Onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın adını taşıyan sezonda bütün bir camia olarak sorumluluğumuzu bilmeli, ona göre hareket etmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.