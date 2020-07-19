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Herşey birarada

Yazı sporla geçireceklerin her alanda ihtiyaclarını karşılamaya hazırlananan Decathlon tüm ürünlerin birarada sunulduğuna dikkat çekti.

Herşey birarada

Uzmanlardan spor yapacaklara Decathlon önerisi geldi. 70 farklı spor dalında binlerce ürünü bir arada sunan Decathlon’da spor dolu bir yaz geçirmek isteyenler için hazırlandı. Yazı sporla geçireceklerin her alanda ihtiyaclarını karşılamaya hazırlananan firma tüm ürünlerin birarada sunulduğuna dikkat çekti.

Su sporları, doğayla baş başa bir tatil için kamp ürünleri, plajda eğlenerek spor yapmak için pek çok ürün, çocuklar ve yetişkinler için UV korumalı kıyafetler ve çok daha fazlası Decathlon'da bulunuyor. Sporu tüm Türkiye’ye ulaştıran Decathlon’un en büyük özelliği, en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyatlarda sunuyor olması.

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