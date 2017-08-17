Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda (4)

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Herkesin basketbolla tanışmasını, topa dokunmasını isteyen bir ekibiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"na konuk olan Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

TBF Yönetim Kurulu üyelerinin geçmişten gelen arkadaşlıkları ve dostlukları bulunduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bu nedenle avantajlıyız. Profesyonel, saygıdeğer bir ekip kurduk. Kendi alanlarında çok başarılı, değerli insanlar ekibimizde yer alıyor ve bize yardımcı oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Federasyon yönetiminde yer alan isimlerin, son 20 yılda Türk basketbolunun bir noktaya gelmesi için saha dışında ve içinde mücadele etmiş insanlar olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, "Geçmişten gelen dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Türk basketbolunu ülke geneline yaymak, organizasyonların daha iyi yapılabilmesi ve gençlerimizin daha fazla süre alabilmesi için projeler üretiyoruz. Zaman zaman fikir ayrılıkları da yaşayabiliyoruz. Tek bir amaç için buradayız ve bunun bilincindeyiz: Türk basketbolunun daha iyi yerlere gelebilmesi. Herkesin basketbolla tanışmasını, topa dokunmasını isteyen bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, federasyon yönetimi olarak basketbol eğitimine çok önem verdiklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulamaya koyduğu okulların önemine dikkati çeken Türkoğlu, "Akademiler, spor liseleri, spor fakülteleri çok önemli çalışmalar. Antrenörlük, menajerlik, idarecilik anlamında da eğitim çok önemli. Buralardan gelen eğitimli insanlar yönetimlerde, kulüplerde görev almalı." şeklinde konuştu.





- "Farklılıkları zamanla herkes hissedecek"





Hidayet Türkoğlu, "Son 5 yıldaki yanlış plan ve programlardan dolayı basketbol şu an bu noktada." dedi.

Yapılan yanlışlara örnek olarak "yabancı kuralını" gösteren Türkoğlu, "Yapılan yanlışların bizi rahatsız ettiği durumlar oluyor ama biz işine konsantre olan ve uzun vadeli planlar yapan bir ekibiz. Yapacağımız değişikliklerle 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki turnuvalarda Türk oyuncuların daha başarılı olabileceği bir süreç yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçmiş yönetimle ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Rahatsız olduğumuz noktalar var. Bazı şeyleri tekrar federasyon bünyesinde toplamak istiyoruz. Çok şey dışarıya verilmiş, pazarlamasından, organizasyon düzenlemesine kadar. Biz büyük, güçlü, başarılı bir federasyonuz. Bu işleri kendi bünyesinde yapabilecek iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Küçük küçük dokunuşlarla yeni yönetim olarak getirdiğimiz farklılıkları zamanla herkes hissedecektir."





- Türk oyuncuların fazla süre alamaması





Geçmişte verilen yanlış kararlar nedeniyle Türk oyuncuların fazla süre alamaması sonucunun doğduğunu dile getiren Türkoğlu, "Keşke hemen değiştirebilsek ama kulüpler buna yönelik yatırımlar yapmış ve kaliteli sporcu havuzumuz henüz yok." ifadesini kullandı.

Kulüpleri zarar ettirmek istemediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Kulüplerimiz Türk basketbolunu yurt dışında temsil ediyor. Bir anda bunu değiştirmek kolay değil. Konjonktür izin vermiyor." şeklinde görüş belirtti.

Gençler Ligi gibi farklı organizasyonlarla Türk oyuncuların daha fazla süre almasını ve tecrübelenmesini istediklerini aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlerleyen dönemde farklı teşviklerle kulüplerimizden Türk oyuncuları seçmelerini isteyeceğiz. Bu oran yükseldikçe de yabancı sayısında düzenlemeye gideceğiz. 18 yaşındaki genç arkadaşın yabancılara karşı basketbol ve fizik anlamda mücadele edebilmesi çok zor. Amacımız 20 yaşına kadar maç yapsın, kendisini geliştirsin, 20-22 yaşına geldiğinde de yabancılarla mücadele edecek duruma gelsin. Maalesef, çocuklar da burada zor durumda kalıyor. Haksız rekabet var. 18 yaşındaki bir arkadaşımızı 26-28 yaşında fizik olarak gelişkin yabancı bir arkadaşın karşısına koymanın doğruluğunu oturup konuşmalıyız."

(Sürecek)