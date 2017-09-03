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Hırvatistan-Kosova maçı bugün oynanacak

- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yoğun yağış nedeniyle dün 22. dakikada ertelenen Hırvatistan-Kosova maçı, TSİ 15.30'da devam edecek

Hırvatistan-Kosova maçı bugün oynanacak


ANKARA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması, bugün TSİ 15.30'da aynı statta oynanacak.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de dün yoğun yağış nedeniyle 22. dakikada skor 0-0 iken ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması hakkında bilgi verildi.

Hırvatistan ve Kosova'nın federasyon yetkilileri ile FIFA arasında sabah saatlerinde düzenlenen toplantıda alınan kararla, söz konusu karşılaşmanın yarıda kaldığı dakikadan itibaren bugün TSİ 15.30'da Maksimir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, gözlemciler tarafından yapılan incelemenin ardından Maksimir Stadı'nın maç oynamaya uygun duruma geldiği de ifade edildi.

Türkiye'nin 11 puanla 4. sırada yer aldığı I Grubu'nda bir maç eksiği bulunan takımlardan Hırvatistan 13 puanla ikinci, Kosova ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriHırvatistanI GrubuKosova
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