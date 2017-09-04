Hırvatistan, Türkiye maçına hazır

ESKİŞEHİR (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak Hırvatistan, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ante Cacic yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Futbolcu Mario Mandzukic ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koşu gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.