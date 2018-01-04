Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

HİS'ten antrenör kursu

- Herkes İçin Spor Federasyonu, wellness, yoga ve hemsball antrenör ve yardımcı antrenör yetiştirme kurslarının tarih ve yerlerini açıkladı

HİS'ten antrenör kursu

ANKARA (AA) - Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS), wellness, yoga ve hemsball branşlarında düzenleyeceği antrenör ve yardımcı antrenör yetiştirme kurslarının tarih ve yerlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kursların yapılacağı iller ve tarihleri şöyle:

Wellness 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu:

20 Ocak-4 Şubat (İstanbul)

Wellness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu:

24 Ocak-4 Şubat (Adana), 31 Ocak-11 Şubat (Sakarya), 5-16 Şubat (İzmir), 14-25 Şubat (Kars), 5-16 Mart (Muğla)

Hemsball 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu:

14-25 Şubat (Adıyaman), 5-16 Şubat (Aydın)

Yoga 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu:

24 Ocak-4 Şubat (Adana), 22 Ocak-2 Şubat (Eskişehir), 31 Ocak-11 Şubat (Sakarya), 5-16 Şubat (Aydın), 14-25 Şubat (Adıyaman), 5-16 Mart (Muğla).

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antrenör Ve Yardımcı Antrenör Yetiştirme KurslarıHemsballHerkes İçin Spor FederasyonuHİSWellnessYoga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5