Hokeyciler klasman yükseltecek





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2017'de dünya klasmanında üst sıralara tırmanarak hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Karakan, Türkiye'nin hokeydeki ilk Avrupa şampiyonluğunu bu yıl 16 yaş altı erkekler kategorisinde kazandığını belirterek, "Yeni dönemdeki en büyük hedefimiz 2018'de Arjantin'de düzenlenecek gençlik olimpiyatlarına katılmak." dedi.

Yurt dışındaki başarıları artırmak için yurt içinde altyapıya önem verdiklerini anlatan Karakan, "16 yaş altı kızlarda ve erkeklerde salon ve açık alan olmak üzere 12 adet lig organize ettik. Bunun da meyvesini Avrupa'da kazanılan başarılarla taçlandırdık. Bu başarı da bizim için sevinç kaynağı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Hokey oynayan gençlerin sayısını artırmak için çaba harcadıklarına dikkati çeken Karakan, şöyle konuştu:

"Şimdiki altyapı hedefimiz ise 14 ve 18 yaş altı ligleri organize etmek. Çünkü başarı için için altyapının önemini biliyoruz. Bunu da her platformda anlatıyorduk. Karşılığını doğru adımlarla aldığımız için bunu 14 yaş altı ligleri de organize ederek perçinlemek istiyoruz. 2017 yılının temmuz ayında kızlarda Fransa, erkeklerde ise Polonya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonalarında bir kez daha aynı başarıyı elde ederek 2018'de Arjantin'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'na katılmak en büyük hedefimiz. Bu jenerasyonu doğru kurarsak, 2024 olimpiyatlarında yer almak uzun vadedeki planımız."





- 10 bin lisanslı sporcu





Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, federasyonun 2002 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Bugün 10 bine yaklaşan lisanslı sporcumuz var. Şu an bir yıl içinde 26 lig ve 4 Türkiye şampiyonası organize ediyoruz. Hedefimiz hokeyi Türkiye'de en popüler 5 spor dalı içine sokmak." diye konuştu.

Yurt içinde hokeye ilgiyi artırmaları için dünya ve Avrupa şampiyonlarında başarılı olmaları gerektiğini anlatan Karakan, şunları kaydetti:

"2017'de 21 yaş altı kadın ve erkek milli takımlarımız Slovenya ve Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şubat ayında da 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci raundu için kadın milli takımımız İspanya'nın Valencia kentine gidecek. 2017 yılı gerek yurt içi, gerekse yurt dışında hokey için oldukça yoğun bir yıl olacak."



