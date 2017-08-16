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Hollanda Milli Takımı'na Türkiye'den 4 futbolcu

Teknik direktör Advocaat, Fransa ve Bulgaristan ile oynanacak eleme maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş'tan Babel ile Lens, Fenerbahçe'den Van Persie ve Medipol Başakşehir'den Elia'yı da çağırdı.

Hollanda Milli Takımı'na Türkiye'den 4 futbolcu

İSTANBUL (AA) - Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa ve Bulgaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta deplasmanda Fransa ve 3 Eylül'de sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek Hollanda'nın aday kadrosunun belli olduğu bildirildi.

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen aday kadroya, Beşiktaş'tan Ryan Babel ile Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Robin van Persie ve Medipol Başakşehir'den Eljero Elia da çağrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 3. sezonunu geçiren Van Persie, Çekya ile Ekim 2015'te oynanan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçının ardından ilk kez milli takıma davet edildi.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Fransız ekibi Nice ile anlaşan Wesley Sneijder da kadroda kendisine yer buldu.

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan isimler şunlar:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV)

Savunma: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Besiktaş), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lizbon), Eljero Elia (Medipol Basakşehir), Vincent Janssen (Tottenham), Jeremain Lens (Besiktaş), Jürgen Locadia (PSV), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskova), Arjen Robben (Bayern Münih)

Muhabir: Emre Doğan

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