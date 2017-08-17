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Hopf futbolu Gençlerbirliği'nde bırakmak istiyor

Gençlerbirliği kalecisi Hopf, "Futbolu bırakana kadar burada kalmak isterim." dedi.

Hopf futbolu Gençlerbirliği'nde bırakmak istiyor

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Johannes Hopf, futbolu bırakana kadar kırmızı-siyahlı ekipte kalmak istediğini söyledi.

Genç kaleci, kırmızı-siyahlı taraftarların kulübün internet sitesi üzerinden kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"Futbolu Gençlerbirliği’nde bırakmak ister misin?" sorusuna Hopf, "Futbolu bırakana kadar burada kalmak isterim, bu kulüpte olmayı seviyorum ve kendimi burada evimde hissediyorum. Bu kulüp bana çok şey verdi. Burada çok mutluyum." şeklinde cevap verdi.

"Dünyanın en iyi kalecisi olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise Hopf, gülerek, "Bence bu soruyu bir zarfa koyup Cech ya da Buffon'a yollamalısın. Bu soruyu cevaplayacak kişi ben değilim." dedi.

Sorulardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden ve samimi cevaplar veren Hopf, kendisi için "en özel maçın" Gençlerbirliği formasını ilk kez giydiği Kasımpaşa karşılaşması olduğunu söyledi.

Muhabir: Musa Samur

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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiJohannes HopfSporSüper Lig
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