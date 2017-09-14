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Hüseyin Kalpar'ın şampiyonluk parolası

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Kalpar: "Hedefimiz her maç 2 puan üzerinden. İki maçta 4 puan bizi hedefimize ulaştırır. Bu da 68 puan yapar. Kolay değil biliyoruz ama bunu bilerek yolumuza devam ediyoruz" - "Oyuncularımızla beraber el ele vererek hedefi yakalayacağız. Eksikliklerimizin de tamamlanmasıyla elimiz biraz daha güçlenecek"

Hüseyin Kalpar'ın şampiyonluk parolası


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar, şampiyonluk için sezon sonu 68 puanı yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyetleri olduğunu hatırlattı.

Gelinen noktada çok da istedikleri bir konumda olmadıklarını ifade eden Kalpar, o yüzden biraz daha toparlanmaya ihtiyaçlarının bulunduğunu bildirdi.

Sezon başında bir hedef belirlediklerini anlatan Kalpar, "Hedefimiz her maç 2 puan üzerinden. İki maçta 4 puan bizi hedefimize ulaştırır. Bu da 68 puan yapar. Kolay değil biliyoruz ama bunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Bunun altındaki puanlar da belki hedefe ulaştırır ama 68'i tutturursak bizi kimse yakalayamaz." diye konuştu.

Bu anlamda her lig maçının kendileri adına çok önemli olduğunu aktaran Kalpar, şunları kaydetti:

"Bu hedef için seri yakalamamız gerekir. Bunun bilincindeyiz. Oyuncularımızla beraber el ele vererek hedefi yakalayacağız. Eksikliklerimizin de tamamlanmasıyla elimiz biraz daha güçlenecek. Futbolcu arkadaşlarımızla sık sık görüşüyoruz. Bu hedefi hatırlatıp onları da motive etmeye çalışıyoruz."

Hüseyin Kalpar, transferin son günlerinde aralarına katılan oyuncuların da takıma ayak uydurabilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Son Adanaspor maçında oyuna dahil olan yeni transferlerin performansından memnun olduğunu aktaran Kalpar, "Onların uyum sorunu giderildikçe daha da verimli olacaklar. Şimdilik takıma ısınıyorlar. Her geçen gün daha güçlü ve galibiyeti arzulayan bir takım görüntüsüne bürünmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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