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IAAF Çocuk Atletizmi Projesi

- TAF'ın proje koordinatörü Ayaz: ''Ramil Guliyev'in aldığı dünya şampiyonluğu, Copello Escobar'ın dünya ikinciliğine ihtiyacımız var ama sürekli devşirmelerle değil, kendi yeteneklerimizi bulabilmek gibi bir gayretin artık olması gerektiğini düşünen biriyim''

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi


BALIKESİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz, yetenekli çocukları tespit edip başarılı sporcular çıkarmak için gayret ettiklerini söyledi.

IAAF Çocuk Atletizmi Eğitmenlik Semineri için Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar için 196 ülkede uygulanan bu projeyle atletizme olan ilginin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Projede 7-12 yaş grubundaki çocuklara eğlenceli atletizm yaptırıldığını aktaran Ayaz, "196 ülkede bunun uygulanıyor olması burada doğru bir adım atılmış olduğunu gösteriyor.'' dedi.

TAF'ın, yetenekli çocukları tespit edip spora devam etmelerini sağlayarak geleceğin şampiyonlarını çıkarmayı hedeflediğini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

''Buna çok ihtiyaç duyuyoruz, başarabilirsek devşirme sporcular değil kendi çocuklarımızın alacağı başarıları hep birlikte alkışlamış olacağız. Olması gereken de budur. Türkiye çok güçlü ve büyük bir ülkedir. Biz bu projeyle dünyanın ilk sıralarında yer aldığımızı düşünüyoruz. Devşirme sporcularımızla övünüyoruz ama lokomotife her alanda olduğu gibi burada da ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Ramil Guliyev'in aldığı dünya şampiyonluğuna, Copello Escobar'ın dünya ikinciliğine ihtiyacımız var ama sürekli devşirmelerle değil, kendi yeteneklerimizi bulabilmek gibi bir gayretin artık olması gerektiğini düşünen biriyim.''

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AtletizmIAAF Çocuk Atletizmi ProjesiNecdet Ayaz
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