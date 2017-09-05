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IAAF'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yeni delillere ulaşıldı

- Eski başkanın oğlu Papa Massata Diack hakkında yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada önemli delillere ulaşıldığı açıklandı

IAAF'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yeni delillere ulaşıldı


PARİS (AA) - Fransa Mali Savcılığı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack hakkında yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada önemli delillere ulaşıldığını bildirdi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Massata Diack'ın çevresinde geniş kapsamlı bir yolsuzluk sistemi ortaya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak şehirlerin belirlenmesi esnasında IAAF ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bazı üyelerine oyları karşılığı ödemeler yapıldığına dair pek çok tutarlı veri bulunduğu kaydedildi.

İlk olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları çerçevesinde başlatılan soruşturmanın 2016 Rio Olimpiyatları'nı da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Tokyo'nun kazandığı organizasyonda, Türkiye de aday ülkeler arasında yer alıyordu.

Yürütülen soruşturmanın savcılık tarafından daha da detaylandırılmasıyla konu hakkında IAAF ve IOC'de tutuklamalar olabileceği öne sürülüyor.


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