İBB Futbol Akademi'de yeni sezon başlıyor





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul'un hayata geçirdiği Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin altıncı etabının kayıtları başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 20 bin çocuk ve gencin katıldığı projenin ilk 5 etabında geleceğin yıldız adayı yaklaşık 500 genç Türk futbolunun altyapısına kazandırıldı.

Daha önce iki aylık zaman diliminde yılda iki kez gerçekleştirilen proje, bu dönemde futbolcu adaylarının kendilerini daha fazla geliştirebilmesi amacıyla altı aylık zamana yayılacak. Anadolu Yakası'nda 12, Avrupa Yakası'nda 11 olmak üzere toplam 23 spor tesisinde alınacak kayıtlar sonunda 30 Ekim'de projenin altıncı etabı başlayacak.

Tesislerde altı ay boyunca antrenörler ve futbol eğitmenleri tarafından çalıştırılacak futbolcu adayları, proje sırasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü başta olmak üzere profesyonel ve amatör spor kulüplerinin gözlemcileri tarafından da yakından izlenecek. Gelecek vadeden ve yetenekli oldukları tespit edilen sporcular da genç yaşta kulüplerin altyapılarına kazandırılmış olacak.





- Fiziksel ve mental geli̇şi̇me katkı sağlanıyor





Katılımcı 10 yaş altı ve 11-15 yaş arasındaki çocuk ile gençlerin erken dönemde sporla tanışmalarını, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve öz güvenlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan proje ile çocukların ev, okul ve spor alanlarında zamanlarını doğru ve verimli geçirmeleri amaçlanıyor.

Rekabetin kuralları, rakibe ve emeğe saygı, fair play, spor ahlakı ve spor kültürü gibi kavramlarla da çocukların erken dönemlerde tanışmalarını hedefleyen proje, çocukların spora başlamasına ve fiziksel gelişimlerine destek oluyor.





- Kayıtlarda son gün 16 Eki̇m





İstanbul'un iki yakasında 23 spor tesisinde gerçekleştirilecek projenin kayıtları, 16 Ekim'e kadar devam edecek.

Hiçbir ücretin talep edilmediği projeye katılacak çocuk ile gençlere antrenmanlar ve müsabakalarda kullanacakları şort, eşofman, yağmurluk, eldiven gibi tüm eşyaları yine ücretsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi antrenör ve eğitmenlere proje öncesi verilen hizmet içi eğitim altıncı etap öncesinde de verilecek. Ayrıca proje boyunca spor tesislerinde her hafta sonu futbolcu adaylarına ve ailelerine yönelik değerler eğitimi de düzenlenecek.

Projenin altıncı etabı antrenman, eğitimler ve tesisler arası müsabakaların ardından 14 Mayıs 2018'de yapılması planlanan final karşılaşmaları ve ödül töreni ile tamamlanacak