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İBB'den ücretsiz yaz spor okulu

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları'nın kayıtları başladı

İBB'den ücretsiz yaz spor okulu


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları'nın kayıtları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bugün başlayan ücretsiz yaz spor okullarının kayıtları 30 Haziran Cuma günü sona erecek.

İstanbul'un 17 ilçesinde 19 spor tesisinde 3 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak okullarda eğitimler, 25 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okullarında 6-15 yaş arasındaki çocuklar, 12 branşta lisanslı antrenörler gözetiminde eğitim alacak.

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İstanbul Büyükşehir BeledilesiOkul Spor Salonları Yaz Spor Okulları
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