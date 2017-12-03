



BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 2. İda Ultra Maratonu tamamlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasındaki 15, 35 ve 94 kilometrelik üç ayrı parkurda gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu'na 8 ülkeden 483 sporcu katıldı.

94 kilometrelik "İda Ultra" kategorisinde erkeklerde Kemal Kukul birinci oldu. Kadınlarda ise yarışı sadece Bakiye Duran bitirebildi.

35 kilometrelik "Run Zeus" kategorisinde erkeklerde Faruk Kar birinciliği elde ederken, kadınlarda Aslı Sertçelik ilk sırada geldi.

Erkeklerde Ali Kalhar'ın birinci olduğu 15 kilometrelik "Köy Koşusu" kategorisini ise kadınlarda Buse Aygün ilk sırada tamamladı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve yetkililer tarafından verildi.

Kaymakam Sırmalı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Geçen yıl yaklaşık 250 sporcumuz bu etkinliğe katılmıştı. Bu yıl katılım yaklaşık 500 oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı artarak devam edecek. Bu yarışmalarda derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kamil Saka ise organizasyona katılımın artarak devam edeceğine inandığını aktararak, "Maraton için geldiğiniz ilçemizin güzelliklerini umarım doyasıya yaşamışsınızdır. İda Ultra Maratonu'nun önümüzdeki yıllarda da daha fazla katılımcıyla devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İda Ultra Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödül olarak seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı'nın tasarladığı, özel üretim seramik madalyalar ve bölgeye özel zeytinyağı verildi.