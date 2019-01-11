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"İddaa" yeniden ihaleye çıkacak

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığının, "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için 11 Şubat 2019'a kadar teklif alacağı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

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ANKARA (AA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için ihaleye çıkacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri, kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine
yaptırılacak.

Teklifler 11 Şubat 2019'da saat 09.30'a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne sunulacak. Posta veya kargo ile sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Teklif vereceklerin 318 milyon 932 bin 205,42 TL tutarında geçici teminat sunmaları gerekiyor. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının İdari Şartname ekindeki örneğe uygunluğu ve geçerlilik süresinin tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olması zorunlu tutuluyor.

İşin süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.

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İddaaIhaleSpor Müsabakalarına Dayalı SabitnİhtimalliSpor Toto Teşkilat Başkanlığı
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