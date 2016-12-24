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İdmanocağı'nda transfer

- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'da forma giyen Nefize Bayramoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

İdmanocağı'nda transfer

TRABZON (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'da forma giyen smaçör Nefize Bayramoğlu'nu transfer etti.

İdmanocağı Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Belediyespor'dan Nefize Bayramoğlu'nu renklerine bağladıklarını bildirdi.

Nefize ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"24 yaşındaki oyuncumuz, voleybola Bosch Spor Kulübü'nde başladı. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takımımızın kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nefize, Coşkunöz, Nilüfer Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor formalarını giydi."

Çelebi, kulübün ekonomik durumuna göre bir veya iki oyuncu daha transfer edebileceklerini belirtti.


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İdmanocağıTrabzonVoleybolVoleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
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