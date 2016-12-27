



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde alınan sonuçların kendisi için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen ve sarı-kırmızılı futbol takımın geçmiş sezonlarda giydiği ve yeniden satışa çıkarılan formalarının tanıtımında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbol takımının performansını değerlendiren Özbek, "Ligin 16 haftalık ilk bölümünü üçüncü sırada bitirdik. Liderle aramızdaki fark da 3 puan. Mevcut 3 puanlı sistemde bu fark önemli değil. İlk 16 haftadaki sonuçlardan memnunum." dedi.

Şampiyonluk yarışında kafada yer alan 3 takımdan biri olduklarını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Sonuçlardan tatmin olmadığımız dönemler de başarılı maçlarımız da oldu. Takımların performansı tüm yıl içinde sabit kalmıyor. İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Hedefimiz şampiyonluk. Nisan ve mayıs ayları dönemindeki performansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk düğümü orada çözülüyor. Ben inanıyorum ki bu aylarda takımımızın performansı en üst seviyeye çıkacaktır. Bitirişi orada yapmak çok önemli. Şampiyon olduğumuz sezonda da böyle olmuştu. Son düzlükte çok iyiydik. Takımımız ikinci yarıda çok daha etkili olacak."





- Transfer çalışmaları





Dursun Özbek, ara transfer dönemini değerlendirebileceklerini anlatarak, "Bazı eksiklerimiz var. Sakatlıklardan çok çektik. Ara transfer döneminde takıma takviye düşünüyoruz ama en önemli faktör, UEFA tarafından verilen 65 milyon avroluk bütçe sınırlaması. Bunu aşamayız. Kadroda boşalma olursa, yerine transfer yapacağız. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Özbek, Riva ve Florya projeleriyle ilgili olarak Emlak Konuk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile sözleşmenin bugün imzalandığını duyurdu.

Ana protokolün daha önce yapıldığını hatırlatan Özbek, "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu iki proje, Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için çok önemli. Elde edilecek gelir, direkt olarak banka borçlarına gidecek. Bugünkü 40 milyon dolar faiz ve kur farkı ödemesinden kurtulan Galatasaray, muhteşem bir geleceğe sahip olur." ifadelerini kullandı