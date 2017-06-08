İlk güreş lisesi Sivas'ta açılıyor





ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2 yıldır faaliyete geçirmek için çalıştığı Güreş Lisesi Projesi için en önemli adım atıldı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Güreş Lisesi Projesi'nin protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile TGF Başkanı Musa Aydın'ın katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde imzalandı.

Protokole göre, pilot il olarak seçilen Sivas'taki Ahmet Ayık Spor Lisesi, güreş lisesine dönüştürülecek.

Türkiye'nin ilk güreş lisesi, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrencileriyle buluşacak. Müracaatlar, 23 Haziran'a kadar yapılabilecek. Başvuruda bulunan öğrenciler, sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlar okula yerleştirilecek.