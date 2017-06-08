Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

İlk güreş lisesi Sivas'ta açılıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2 yıldır faaliyete geçirmek için çalıştığı Güreş Lisesi Projesi için en önemli adım atıldı.TGF'den yapılan açıklamaya göre, Güreş Lisesi Projesi'nin protokolü Milli Eğitim Bakanlığı...

İlk güreş lisesi Sivas'ta açılıyor


ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2 yıldır faaliyete geçirmek için çalıştığı Güreş Lisesi Projesi için en önemli adım atıldı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Güreş Lisesi Projesi'nin protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile TGF Başkanı Musa Aydın'ın katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde imzalandı.

Protokole göre, pilot il olarak seçilen Sivas'taki Ahmet Ayık Spor Lisesi, güreş lisesine dönüştürülecek.

Türkiye'nin ilk güreş lisesi, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrencileriyle buluşacak. Müracaatlar, 23 Haziran'a kadar yapılabilecek. Başvuruda bulunan öğrenciler, sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlar okula yerleştirilecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ayık Spor LisesiGüreş Lisesi ProjesiSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5