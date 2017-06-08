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"İlk hedef grup liderliği olmalı"

- TBF Üst Yöneticisi (CEO) Onan: "(FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası) Kendimizi çeyrek finale atmak istiyoruz çünkü sonrasında ilk 5 yaparsak Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde edeceğiz" - "Ülke olarak hep bu yanlışı yapıyoruz, en baştan madalyayı konuşuyoruz. Bunlar uzun soluklu turnuvalar" - "Tüm oyuncularımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hiç tatil yapmadan, birkaç gün dinlenerek fedakarca milli takıma dahil oldular"


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Çekya'da 16-25 Haziran'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak Milli Takım'ın ilk hedefinin, gruptan birinci çıkmak olması gerektiğini söyledi.

Ömer Onan, şampiyona hedefiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk hedefimiz iyi oynayarak grubu lider bitirmek olmalı. Birinci bitirirsen önemli bir avantajın var, doğrudan çeyrek final maçı oynuyorsun. Kendimizi çeyrek finale atmak istiyoruz çünkü sonrasında ilk 5 yaparsak Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde edeceğiz. Yoksa 20'sinde çeyrek final için bir maç oynayacağız. Bu nedenle grubu birinci bitirmeliyiz." diye konuştu.

Henüz turnuvaya başlamadan madalya hedefi koymanın doğru olmadığının altını çizen Onan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsi adım adım olmalı. Ülke olarak hep bu yanlışı yapıyoruz, en baştan madalyayı konuşuyoruz. Bunlar uzun soluklu turnuvalar. Nasıl başladığın ve nasıl bitirdiğin çok önemli. Takımın form durumu çok önemli. Kötü başlarsın sonra düzeltirsin, iyi başlarsın sonra sakatlıklar ya da form düşüklüğü olabilir ve geriye düşebilirsin. Önce durumumuzu görelim, adım adım gidelim."


- "Övgüyü, alkışı hak eden bir oyuncu grubu var"


Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun geç tamamlandığını belirten Onan, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız hazırlanmak için uzun bir zaman bulamadı. Bu nedenle tüm oyuncularımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hiç tatil yapmadan, birkaç gün dinlenerek fedakarca Milli Takım'a dahil oldular. Bu yönüyle burada bütün övgüyü, alkışı hak eden bir oyuncu grubu var. Çok karakterli oyunculardan kurulu, bugüne kadar Türkiye'yi hep gururlandırmış bir oyuncu grubuna sahibiz. İki kere olimpiyat oynamış bir takım. Turnuva başladığı zaman inşallah herkes neler yapabileceğimizi görecek."

Milli Takım'ın hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren Onan, "Takımımız Slovenya'ya kampa gitti, ardından Rusya'ya giderek iki hazırlık maçı yaptı. Artık son hazırlıklar yapılacak, burada maçlarımız var, ondan sonra da turnuvaya gidilecek. Avantajımız çok büyük bir sakatlığımızın olmaması. Bizim için çok önemli bir oyuncu olan Bahar'ın bir sakatlığı vardı ama o da takımdaki yerini almaya başlıyor." ifadelerini kullandı.


- Play-off final serisi


TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasında yarın başlayacak play-off final serisiyle ilgili olarak da "İyi olan kazansın. Çok seyredeni olacaktır, iki tarafın da seyircisi var. Futbol da olmadığı için herkes oraya yoğunlaşacaktır. İnşallah güzel bir seri olur." yorumunda bulundu.

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