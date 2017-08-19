"İlk hedef Hollanda maçı"





İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Joshko Milenkoski, 25 Ağustos'ta başlayacak 2017 Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını söyledi.

Beykoz'daki Hidiv Kasrı'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takım teknik heyet ve oyuncuları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milli takımın Makedon antrenörü Milenkoski, Polonya'da 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Milli takımın başında olduğum için çok mutluyum. Bazı aksaklıklar yaşadık, oyuncularımız sakatlandı. Oyuncu değişikliklerine gittik. Şu an kadromuzu 14 kişi olarak belirledik. Önümüzde bu senenin en önemli milli takım turnuvası var. Şu ana kadar geçirdiğimiz süreçten memnunum. Yüzde 90'a yakın hazırlığımızı yaptık ve önümüzde bir hafta daha var. Hollanda'yla oynayacağımız ilk maçın sonucu önemli."

Grupta son şampiyon Fransa'nın yanı sıra Hollanda ve Belçika'nın olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Zor bir gruba düştük. Hollanda'yı yakın zamanda 3-2 yendik. Hollanda maçıyla ilgili toplantılar yaptık. İlk hedefimiz Hollanda maçı, sonrasına bakacağız. Avrupa Şampiyonası'nda belirli bir hedefe odaklanmış durumdayız. Amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunun için de sürekli çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.





- Arslan Ekşi: "Madalya istiyoruz"





A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi ise Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabileceklerini dile getirdi.

İlk hedefin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Arslan, "Neden bir madalya olmasın, daha güzel şeyler olmasın. Bunu çok istiyoruz. Önemli olan turnuva havasına ilk maçtan girip, bunu devam ettirmek." dedi.

Hollanda maçının önemine dikkati çeken tecrübeli voleybolcu, "Çok iyi takım olduklarını kanıtladılar. Takım olarak her şeyin bilincindeyiz. Hollanda kilit maç. Fransa ve Belçika bizim üstümüzde ama Hollanda bizim dişimize göre bir takım. İtalya, Çekya ve Slovakya'nın olduğu grupla çapraz eşleşmeye gireceğiz. Bu da bizim için bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ da milli oyuncularla yaptığı kısa toplantıda, beklentilerini dile getirerek, "Artık top sizlerde. Tüm Türkiye size inanıyor. En iyi başarıyı orada alacaksınız. Ülkemize güzel günler yaşatacaksınız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.