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"İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz"

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tudor: "Kardemir Karabükspor olarak her maçta en yüksek performansı göstermek zorundayız. Aksi halde işimiz zor"


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, sezonun ilk bölümünü Kayserispor deplasmanında alacakları iyi bir sonuçla bitirmek istediklerini söyledi.

Tudor, Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında iyi mücadele sergilediklerini, bir puandan fazlasını hak ettiklerini söyledi.

Kötü sonuçlara rağmen takımın performansından memnun olduğunu belirten Tudor, "Ligin ilk yarısının son maçında Kayserispor ile oynayacağız. İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz evlerimize. Kayserispor alt sıralarda, biliyorsunuz. Bu, kötü oldukları anlamına gelmiyor. Bizim ne yaptığımız daha önemli. Kardemir Karabükspor olarak her maçta en yüksek performansı göstermek zorundayız. Aksi halde işimiz zor." şeklinde konuştu.

Ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ettikleri maçta tribünden gelen bir düdük sesiyle oyuncuların durduğu sırada takımının gol yediği ifade edilerek yöneltilen, pozisyonda kural hatası olup olmadığı şeklindeki soruya Tudor, şöyle cevap verdi:

"Kural hakkında pek bir şey söyleyemem. Ama desteklemeye gelen taraftarlarımızın veya rakip taraftarın düdük çalıp bizim gol yememize sebep olması, biliyorsunuz çok nadirdir. Genelde hakem oyunu ya durdurur ya da iptal eder. Burada 3 oyuncum şikayetçi oldu, düdük sesi duydum, diye. Ve hepsi de durdu, izlediğimiz gibi. Dediğim gibi çok nadir bir durum ama bizden 2 puan götürdü. Bir şey bilmiyorum, bir şey diyemem açıkçası. Onu geride bırakmamız gerekiyor."

Sezonun ilk yarısı için puan hedefi olup olmadığı yönündeki soruya ise Tudor, "Ben daha önce de söylemiştim, hesap yapmayı sevmiyorum. Çünkü yeni kurulmuş bir takım. Bütün oyuncularımız yeniydi ama şu anda memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim." cevabını verdi.


- Kayserispor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki halı sahada gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon çalışması yapıldı. Sakatlığı bulunan Marius Silviu Alexe ve Olafur Ingi Skulason, antrenmana katılmadı.

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