İlkay Gündoğan, ameliyat edildi





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, sağ dizinden ameliyat edildi.

Sosyal medya hesaplarından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "İyileşiyorum. Operasyonum iyi geçti. Şimdi, daha güçlü dönmek için yeni bir yola girdim." ifadelerini kullandı.

Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen İlkay Gündoğan, Premier Lig'de 14 Aralık'ta oynanan Watford maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Manchester ekibi ile sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.