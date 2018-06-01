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İlkay Gündoğan'dan Balıkesir'e 28 milyon liralık yatırım

- İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan'ın yaptıracağı Balıkesir Ticaret Merkezi'yle ilgili çalışmalar başladı

İlkay Gündoğan'dan Balıkesir'e 28 milyon liralık yatırım
BALIKESİR (AA) - İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan'ın yaklaşık iki yıl önce 28 milyon lira vererek satın aldığı SGK binasının yerine "Balıkesir Ticaret Merkezi" yapılacak.
Tarihi Saat Kulesi ve Kuva-yi Milliye Müzesi yanında yer alan SGK'nın bir süre önce yeni hizmet binasına taşınması üzerine atıl kalan ve güvenlik çemberi içine alınan binanın yıkımına başlandı.
Yıkımın ardından inşa edilecek "Balıkesir Ticaret Merkezi", modern bir alışveriş merkezi olarak hizmet sunacak.
Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'e yakışır, kent estetiğine ve bölgenin tarihi dokusuna uygun bir proje planladıklarını söyledi.
Yıkım sürecinin SGK'nın yeni hizmet binasına aksamalı taşınması sebebiyle iki yıl sonra başlanabildiğini belirten Gündoğan, "Bu, yatırımcı olarak bizim kaybımız. Yıkım bittikten sonra planlanan 3-4 projeden birine karar vereceğiz ve inşaat başlayacak." diye konuştu.
Ticaret merkezinin üst katlarında ofis, alt katlarında alışveriş merkezi, bankalar, yeme ve içme alanlarının yer alacağını dile getirin Gündoğan, "Yapının otopark sorunu olmaması için çaba sarf ediyoruz. Bizim için yerin altına kaç kat inebileceğimiz önemli. O da yıkım sonrası çıkacak raporlara göre netlik kazanacak. Yılbaşından önce 5 bin metrekarelik bu alana ilk kazmayı vurmak istiyoruz." dedi.
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Balıkesirİlkay GündoğanIngiltereManchester City
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