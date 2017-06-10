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İnegöl Belediyespor'da başkan Aktaş, güven tazeledi

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da başkan Alinur Aktaş, bu göreve yeniden seçildi. Kulüp tesislerinde, tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden seçilen Aktaş, Avrupa'da başarı elde etmek...

İnegöl Belediyespor'da başkan Aktaş, güven tazeledi

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da başkan Alinur Aktaş, bu göreve yeniden seçildi.

Kulüp tesislerinde, tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden seçilen Aktaş, Avrupa'da başarı elde etmek istediklerini söyledi.

Aktaş, İnegöl Belediyespor'un kurulduğu 2009'dan beri önemli başarılara imza attığını hatırlatarak, "7,5 yıldan beri başta voleybol ve basketbol olmak üzere salon sporlarını ilçe halkına sevdirdik. Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılmaya hak kazandık. İnşallah bu sezon geçtiğimiz sezondan daha başarılı bir sezon geçiririz." dedi.

Avrupa'da Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini vurgulayan Aktaş, "Her yıl bir miktar daha üzerine koyarak devam etmek, karşılıklarını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnegöl'de bir voleybol gerçeği var. İnegöl voleybolu, voleybol da İnegöl'ü çok daha ileri noktalara taşıyacak inşallah. Marka değerlerimizi voleybol sayesinde daha fazla ön plana çıkarma imkanına sahip olacağız." diye konuştu.


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İnegöl Belediyespor Kulübü Başkanı Alinur AktaşKongreVoleybol: Efeler Ligi
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