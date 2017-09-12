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İngiliz futbolculara internet uyarısı

- Milli takım oyuncuları, 2018 Dünya Kupası süresince Rusya'da halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

İngiliz futbolculara internet uyarısı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Futbol Federasyonu (FA), futbolcularını Dünya Kupası süresince halka açık yerlerde ve otellerde internet kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında bilgisayar korsanlarının saldırısından çekinen FA, futbolcuların ve teknik ekibin kişisel bilgilerinin yanı sıra taktik ve tıbbi içerikli takıma ait bilgilerin ele geçirilmesi tehlikesine dikkati çekti.

Milli takım futbolcularının ve teknik heyetin hassas davranmasını isteyen federasyon, siber güvenliğin zayıf olabileceği halka açık mekanlarda ve otellerde internet kullanırken daha temkinli olunmasını istedi.

"Fancy Bears" isimli Rus bilgisayar korsanları, geçen ay yasaklı madde kullanan futbolculara ait dosya ele geçirdiğini iddia etmiş ve 2015 yılında 160, geçen yıl da 200 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını ileri sürmüştü.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 20 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdüren İngiltere, son iki maçında Slovenya ve Litvanya ile karşılaşacak. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 14 Haziran -15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.


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Bilgisayar KorsanlarıFancy Bearsİngiltere Futbol FederasyonuRusya
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