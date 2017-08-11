İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonu başladı





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında Arsenal, konuk ettiği Leicester City'yi 4-3 mağlup etti.

Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 2. dakikada yeni transfer Alexandre Lacazette, 45+2. dakikada Danny Welbeck, 83. dakikada Aaron Ramsey ve 85. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Leicester City'nin gollerini ise 5. dakikada Shinji Okazaki ve 29 ile 56. dakikalarda Jamie Vardy attı.

Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Ligde ilk hafta, yarın oynanacak 7 maçla devam edecek.