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İnşaat işçiliğinden Avrupa şampiyonluğuna

- Kick boksta gençlerde Avrupa şampiyonu olan Ağrılı Adem Aşantuğrul, gündüz inşaatta çalışıyor, akşam ise Avrupa Büyükler Şampiyonası'na hazırlanıyor - Milli sporcu Adem Aşantuğrul: - "Kötü ortamlardan uzak durmak için kick boksa başladım. Gündüzleri inşaatta çalışıp akşamları da antrenmana gidiyorum" - Antrenör Oflaz: - "İnşaatta çok çalıştığı için güç ve dayanıklık açısından iyi. Biz de üzerine teknik ve taktik ekleyince güzel başarılar elde etti"

İnşaat işçiliğinden Avrupa şampiyonluğuna


AĞRI (AA) - ORHAN GÜNGÖR - Kick boksta gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Ağrılı milli sporcu Adem Aşantuğrul, gündüz inşaatta çalıştıktan sonra akşam da Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Adem, bir yandan aile bütçesine katkı sağlamak için inşaatta çalışıyor, diğer yandan da en büyük hayali dünya şampiyonluğuna ulaşabilmek için antrenmanlarını gerek evdeki tandırlıkta, gerekse spor salonunda aksatmadan sürdürüyor.

Makedonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olan Adem Aşantuğrul, 2018'de düzenlenecek Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden itibaren kick boksa meraklı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çevremde birkaç arkadaşım antrenmanlara gidiyordu. Ben de kötü ortamlardan uzak durmak için kick boksa başladım. Gündüzleri inşaatta çalışıp akşamları da antrenmana gidiyorum. Aynı zamanda evin tandırlığına astığım kum torbasıyla çalışmaya başladım. Spor yapmak kötü ortamdan uzak tutuyor. Bu nedenle gençlere önerim kahve köşelerinde, internet kafelerde duracaklarına gelsinler spor yapsınlar."

Sporcunun antrenörü Hüseyin Oflaz da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalıştığını ve milli sporcu Adem ile 3 yıl önce tanıştığını kaydetti.

Adem'in antrenmanlardaki başarısını anlatan Oflaz, "Adem kendini kanıtlayınca müsabakalara hazırlandık. Önceleri babası izin vermiyordu. Babası ile görüştük, amcası devreye girdi. Çünkü Adem, yaz tatilinde babası ile şehir dışında inşaatta çalışıyordu." dedi.

Adem'in, Makedonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birinci olduğunu hatırlatan Oflaz, şöyle devam etti:

"İnşaatta çok çalıştığı için güç ve dayanıklık açısından iyi. Biz de üzerine teknik ve taktik ekleyince güzel başarılar elde etti. Adem ile ilk maçımız Akdeniz Şampiyonası'ndaydı. Adem orada birinci oldu. Daha sonra Bolu'daki Türkiye Şampiyonası'nda ikinci sırayı aldı ve milli takım seçmelerine gitmeye hak kazandı. Samsun'da yapılan milli takım seçmelerinde başarılı oldu. 2-9 Eylül'de Makedonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı."


- "Ekmeğimiz için inşaatta çalışıyoruz"


Babası Mehmet Aşantuğrul ise geçimlerini inşaatlarda çalışarak sağladıklarını ve oğlu Adem'in kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Önceleri Adem'in spor yapmasına karşı olduğunu anlatan baba Aşantuğrul, "Hobi olsun diye Hüseyin hoca ile antrenman yapıyordu. Biz de ekmeğimiz için inşaatta çalışıyoruz. Bana yardımcı olduğu için gitmesini istemedim." dedi.

Kendisini kardeşinin ikna ettiğini anlatan baba Aşantuğrul, şunları kaydetti:

"Kardeşim, Adem'in spora gitmesini istedi. Daha sonra baktım başarılı oldu. Ben de oğlumla gurur duydum. Daha sonra ben de destek oldum, gittim ona kum torbası aldım. Tandıra astık. Evde boş zamanlarında orada spor yapıyor. Çevremizdeki bir çok genç Adem'i örnek alıyor ve spora başlıyor."






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