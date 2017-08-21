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"İnşallah Avrupa kupasını kaldıracağız"

- Ampute Milli Futbol Takımı Antrenörü Özcan: "İlk maçımızı 2 Ekim'de Almanya ile yapacağız. İyi bir çıkış yakalayıp, güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Finale gideceğimizi düşünüyorum"

KOCAELİ (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 1-10 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kampta sürdürüyor.

Kartepe'deki bir otelde kampta bulunan milliler, antrenör Uğur Özcan yönetiminde çalışmalarına günde çift antrenmanla devam ediyor.

Ampute Milli Futbol Takımı Antrenörü Uğur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kartepe'deki kampın 23 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini ifade eden Özcan, "Teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı idmanlarımız devam ediyor. Futbolcularımızın moral ve motivasyonu çok üst düzeyde. İnşallah Avrupa kupasını kaldıracağız. Parolamız şampiyonluk." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin, İspanya, Almanya ve Gürcistan ile eşleştiğini anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"İlk maçımızı 2 Ekim'de Almanya ile yapacağız. İyi bir çıkış yakalayıp, güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Finale gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah finalde de muhtemelen Rusya veya İngiltere ile oynayacağız. Zor rakiplerimiz var ama biz de zor bir takımız."

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Ampute FutbolAmpute Milli Futbol TakımıUğur özcan
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