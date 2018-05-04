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“İnşallah ülkemize kupayı hediye edeceğiz“

- VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Demren: "Sezon başında 4 kupa hedefimiz vardı, ilk üçünü aldık. Asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi, ne kadar zor olduğunu biliyoruz" - "Gözde'nin voleybolu bırakıyor olması bizi hüzünlendiriyor. Onu şampiyonluklarla uğurlamak gurur veriyor"

“İnşallah ülkemize kupayı hediye edeceğiz“

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank Spor Kulübünün başkanı Osman Demren, sezon içinde üç kupa aldıklarını ancak asıl hedeflerinin bu organizasyon olduğunu söyledi.
Demren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'deki ilk maçlarını İtalya ekibi Imoco Volley ile yapacaklarını hatırlatarak, "Sezon başında 4 kupa hedefimiz vardı, ilk üçünü aldık. Asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi, ne kadar zor olduğunu biliyoruz." dedi.
VakıfBank gibi İtalyan ekibinin de ligini şampiyon olarak tamamladığına dikkati çeken Demren, "Türkiye şampiyonluğu bitti, mutluyuz. Böyle bir ligde, inanılmaz zor seride, güçlü rakiple oynadık. Türk voleybolunu yukarıya taşıyan seri oldu. Şanslı olan bizdik, kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde İtalya şampiyonuyla, Türkiye şampiyonu finale yükselme mücadelesi yapacak. Umut ediyoruz ki iki Türk takımı finalde karşılaşır. İnşallah ülkemize kupayı hediye edeceğiz." diye konuştu.
Kupa sayılarına takılmamak gerektiğini kaydeden Demren, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O başarıyı, azmi, isteği her zaman ortaya koymak gerekiyor. Bizim özelliğimiz aile olmak. Ailede herkes değerli. Herkesin bir şeyler kattığı, kulübün de herkese bir şeyler verdiği ortamı yaşıyoruz. Bu önemli bir durum."

- Gözde Kırdar'ın kariyerini sonlandırması

Takımın kaptanı Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini noktalamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Demren, şunları kaydetti:
"Gözde, Türk sporunun yetiştirdiği en nadide sporculardan biri. VakıfBank'ın tarihi içinde doğal olarak en değerli sporcu. Gözde'nin voleybolu bırakıyor olması bizi hüzünlendiriyor. Onu şampiyonluklarla uğurlamak gurur veriyor. Bunu hak ediyor. Gözde'nin ileride de farklı görevlerde Türk sporuna hizmet edeceğinden eminiz. Türk sporunun ona ihtiyacı var. Önce bir dinlensin. Türk sporuna bundan sonra da hizmet edeceğinden eminiz."
Demren, Gözde Kırdar gibi Dörtlü Final'de yer alacak Galatasaray'ın oyuncusu Neslihan Demir Güler'in de voleybolu bırakacağını hatırlatarak, "İki isim de Türk voleybolunun fenomeni, yıllarca büyük hizmet vermişler. Sanırım Neslihan da bizde 6 yıl oynadı. O da voleybola yıllarca hizmet etmiş kardeşimiz. Dörtlü Final'in bu bakımdan elbette duygusal tarafı olacak. İkisi de Avrupa şampiyonu olarak bırakmak isteyecek. Kim daha güzelini yaparsa o kazansın." diyerek sözlerini tamamladı.
 
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CEV Şampiyonlar LigiOsman DemrenVakıfbankVoleybol
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