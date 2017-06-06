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Inter'de Spalletti dönemine doğru

- Teknik direktör Spalletti: "Inter’in teknik direktörlüğünü yapacak olmaktan dolayı çok memnunum"

Inter'de Spalletti dönemine doğru


ROMA (AA) - İtalya'nın Inter takımı ile sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Luciano Spalletti, Milano ekibini çalıştıracak olmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Inter Kulübünün Çinli sahipleriyle görüşmek ve kendisini mavi-siyahlıların teknik direktörü yapacak mukaveleye imzayı atmak için bu ülkeye giden 58 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ayrılmadan önce Milano Malpensa Havaalanı'nda açıklamada bulundu.

Spalletti, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Inter’in teknik direktörlüğünü yapacak olmaktan dolayı çok memnunum." ifadesini kullandı.

Son olarak 1,5 sezon boyunca Roma'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, geçen hafta başkent ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

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FutbolInterLuciano Spalletti
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