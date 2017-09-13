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IOC Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliğini 2024'te Paris, 2028'de Los Angeles'ın yapacağını açıkladı.

IOC Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliğini 2024'te Paris, 2028'de Los Angeles'ın yapacağını açıkladı.
IOC'den yapılan açıklamada, Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2024'te Fransa'nın başkenti Paris, 2028'de ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, "Paris 2024 ve Los Angeles 2028'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Muhabir: Serhat Bağbars

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)SporParisOlimpiyatLos Angeles
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