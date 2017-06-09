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IOC'den 2024 ve 2028 Olimpiyatları açıklaması

- IOC Başkanı Bach, 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerinin aynı zamanda açıklanacağını belirtti

IOC'den 2024 ve 2028 Olimpiyatları açıklaması


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülkelerin aynı zamanda belirleneceğini açıkladı.

IOC Başkanı Thomas Bach, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bach, 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülkelerin aynı zamanda açıklanmasına oy birliğiyle karar verdiklerini ifade etti.

ABD'nin Los Angeles ve Fransa'nın Paris kentlerinin aday olduğu 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra 2028 Olimpiyatları'nın ev sahibi, 13-17 Eylül tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek 130. IOC Toplantısı'nda belli olacak.



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IOCThomas BachUluslararası Olimpiyat Komitesi
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