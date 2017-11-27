IOC'den 5 sporcuya ömür boyu men cezası





İSTANBUL (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen 5 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

IOC'den yapılan açıklamada, skeleton kategorisinde Sergei Chudinov, bobsled dalında Aleksei Negodailo ve Dmitrii Trunenkov, biatlonda Yana Romanova ve Olga Vilukhina'nın Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildiği duyuruldu.



Açıklamada, sporcuların olimpiyatta elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Soçi'de söz konusu sporculardan Negodailo ve Trunenkov altın, Romanova ile Vilukhina ise gümüş madalya elde etmişti.