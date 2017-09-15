Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

İpek Soylu çiftlerde yarı finalde kaybetti

Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada Adamczak-Sanders ikilisine 2-1 yenilerek çiftlerde yarı finalde elendi.

İpek Soylu çiftlerde yarı finalde kaybetti

ANKARA (AA) - Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, yarı finalde elendi.

Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Avustralyalı Monique Adamczak-Storm Sanders çiftiyle karşılaştı.

Adamczak-Sanders ikilisi, bir saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-3, 4-6 ve 10-5'lik setlerle İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Muhabir: Doga Kirmizioglu


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elise Mertensİpek SoyluJaponyaSporWTA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5