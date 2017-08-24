Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu Arkeolojik Avukat Metin Uracin
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

İpek Soylu, elemelerde son tura kaldı

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda İpek Soylu, elemelerin ikinci turunda Avustralyalı Cabrera'yı 2-0 yenerek üst tura yükseldi

İpek Soylu, elemelerde son tura kaldı


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu İpek Soylu, elemelerin ikinci turunda Avustralyalı Lizette Cabrera'yı 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada İpek Soylu, Avustralya'dan Cabrera ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 üstün tamamlayan milli tenisçi, ikinci seti de 6-0 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde üçüncü ve son tura yükselen İpek Soylu, bu turda Danka Kovinic-Katie Boulter maçının galibiyle eşleşecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkElemelerİpek SoyluLizette CabreraTenis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5