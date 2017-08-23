Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

İpek Soylu üst tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda İpek Soylu, elemelerin ilk turunda ABD'li rakibi Anisimova'yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.

İpek Soylu üst tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu İpek Soylu, elemelerin ilk turunda ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada İpek Soylu, ev sahibi ülkeden Anisimova ile karşılaştı.

İlk seti 6-2 üstün tamamlayan milli tenisçi, ikinci seti 6-0 kaybetse de final setini 6-0 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen İpek Soylu, Avustralyalı Lizette Cabrera'nın rakibi oldu.

Muhabir: Serhat Bağbars

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Açıkİpek SoyluSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5